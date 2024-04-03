فيديو مرعب.. شاهد لحظة سقوط هذا المبنى في زلزال تايوان
أظهر فيديو مرعب لحظة انهيار مبنى سكني في شارع مزدحم، عندما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة مقاطعة هوالين في تايوان صباح الأربعاء، بينما يهرب الجميع مذعورين من الخطر الداهم.
وحسب صفحة "ShanghaiEye" على موقع "يوتيوب"، فإن المبنى السكني يبلغ عمره 38 عامًا، ولم ينهَرْ المبنى تمامًا، بل سقط جزئيًا، وأصبح مائلًا بشدة.
ويظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لحظة سقوط المبنى على الشارع المزدحم بالسيارات والمارة، وكيف ركض الناس المذعورين في كل الاتجاهات عندما سقط المبنى وتطاير الحطام.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن المبنى المكون من خمسة طوابق، قد مال بزاوية 45 درجة، وانهار الطابق الأول منها.
وكشفت مشاهد التُقِطَت لاحقًا، فرق الإنقاذ وهي تقوم بإخلاء السكان من المبنى.
ووقع الزلزال خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإلحاق أضرار ببنايات وطرق سريعة.
وقالت هيئة الإطفاء: إن السلطات فقدت الاتصال مع 50 شخصًا على متن حافلات صغيرة بعد أن أدى الزلزال إلى انقطاع شبكات الهاتف.
وهناك أكثر من 70 شخصًا لا يزالون عالقين، لكن يُعتقد أنهم على قيد الحياة، بعضهم في منجم للفحم، كما أصيب 882 آخرون من جراء الزلزال.
وعلّقت السلطات خدمة القطارات في أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وكذلك خدمة مترو الأنفاق في تايبيه.