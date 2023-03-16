مَشاهد مروعة.. سيول تجرف البشر والحجر في ولايات منكوبة من الزلزال بتركيا

وقال "صويلو" في مؤتمر صحفي عقده في ولاية شانلي أورفة، الأربعاء، مع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي: إن المنطقة المتضررة من كارثة الزلازل في 6 فبراير الماضي، شهدت أمطارًا غزيرة بدءًا من صباح الثلاثاء.