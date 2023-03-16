مَشاهد مروعة.. سيول تجرف البشر والحجر في ولايات منكوبة من الزلزال بتركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول والفيضانات جنوبي البلاد، إلى 14 شخصًا.
وقال "صويلو" في مؤتمر صحفي عقده في ولاية شانلي أورفة، الأربعاء، مع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي: إن المنطقة المتضررة من كارثة الزلازل في 6 فبراير الماضي، شهدت أمطارًا غزيرة بدءًا من صباح الثلاثاء.
وأشار إلى أن غزارة الأمطار ازدادت فجر الأربعاء في ولايات شانلي أورفة وأديامان وملاطية؛ مما أدى إلى حدوث سيول وفيضانات، حسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وكشف "صويلو" عن أن الكارثة أسفرت عن وفاة 12 شخصًا في شانلي أورفة، واثنين في أديامان، وأن أعمال البحث مستمرة عن 5 مفقودين.
وأجلت السلطات العديد من الأشخاص من مخيمٍ غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفة؛ حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت مقاطع فيديو نقلتها وسائل الإعلام التركية ومستخدمو مواقع التواصل، السيول التي أدت إلى انجراف التربة والمركبات، والأضرار المادية الكبيرة في الأبنية والمحلات التجارية.