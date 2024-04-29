"جنون مواقع التواصل".. أم تركت طفلها ينزف لتواصل بثاً عبر "تيك توك"

وفي التفاصيل، حسب موقع "أوزغور كوكايلي" التركي، تعرَّض ابن التيكتوكر "كاراجول"؛ لحادثٍ في المنزل؛ إذ ارتطم رأسه بحافة السرير عقب دخوله الغرفة مسرعاً من الباب، وذلك خلال بث والدته المباشر عبر "تيك توك"، وتسبّبت الحادثة في إصابة الطفل بنزيفٍ، إلا أن والدته رفضت إغلاق البث، وتابعت الحديث مع متابعيها.