مصرع أكثر من 1700 شخص جرّاء موجة الحر في إسبانيا والبرتغال

وعبر كليوغي عن قلقه من أن حرائق الغابات تقع حالياً حتى في الشمال، وخاصة في الدول الاسكندنافية، مذكراً أن حرائق الغابات قضت على 41 منزلاً في لندن في الأسبوع الجاري.