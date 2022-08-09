إجلاء 3 آلاف شخص بعد اندلاع حريق هائل عن طريق الخطأ جنوب فرنسا

أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 3000 شخص في جنوب البلاد بعد اندلاع حريق هائل عن طريق الخطأ بسبب جرار، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وتفصيلاً، تسبَّب الحريق منذ اندلاعه يوم الاثنين الماضي في تدمير نحو 700 هكتار من الأراضي بمنطقة أفيرون، وزادت سرعته بسبب الرياح القوية.
وأجبر الحريق الآلاف من السكان والمصطافين على الفرار من منازلهم ومواقع المخيمات، فيما لم ترد أنباء عن حدوث إصابات حتى الآن، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو".
ويسود اعتقاد بأن الحريق اندلع في منطقة "لوزير" المجاورة قبل أن ينتشر في غرب البلاد.
ويرى المحققون أن سبب الحريق قطعة معدنية من آلات الجرارات، تعرضت للخدش في طريق ساخن؛ الأمر الذي أحدث شرارة.
واتصل المزارع الذي كان يقود الجرار بخدمات الطوارئ بنفسه بعد محاولته إطفاء النيران بخزان المياه الخاص به.
وخلال العام الجاري غطت حرائق الغابات أكثر من 47000 هكتار من الأراضي الفرنسية، بينما تعاني أجزاء كثيرة من البلاد جفافًا تاريخيًّا.