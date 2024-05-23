تتخلله 25 عاصفة ويمتد 6 أشهر.. أمريكا تترقب بدء "موسم أعاصير الأطلسي"

وتتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على وجه التحديد حدوث ما يتراوح بين 17 إلى 25 عاصفة مسماة (رياح سرعتها 39 ميلاً في الساعة أو أكثر)، ومن بين هذه العواصف، من المتوقع أن تتحول من 8 إلى 13 إلى أعاصير (رياح سرعتها 74 ميلاً في الساعة أو أكثر)، بما في ذلك من 4 إلى 7 أعاصير رئيسية (من الفئة 3 أو 4 أو 5؛ برياح سرعتها 111 ميلاً في الساعة أو أكثر)، وفقاً لصحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية.