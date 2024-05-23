تتخلله 25 عاصفة ويمتد 6 أشهر.. أمريكا تترقب بدء "موسم أعاصير الأطلسي"

لم يتبق سوى أسبوع واحد على بدء "موسم أعاصير الأطلسي" لعام 2024، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية الفيدراليون اليوم (الخميس) أن يكون الموسم استثنائياً مع احتمال هبوب ما يصل إلى 25 عاصفة على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو أكبر عدد من العواصف التي توقعتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على الإطلاق في توقعات ما قبل الموسم.
وأفاد مدير الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية كين جراهام، في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة بأن جميع المكونات موجودة لموسم نشط، فيما ذكر مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ريك سبينراد، أن الموسم يتجه نحو أن يكون استثنائياً، حيث لا يمكن أن تكون التجارب السابقة مع العواصف المدارية مقدمة له.
وتتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على وجه التحديد حدوث ما يتراوح بين 17 إلى 25 عاصفة مسماة (رياح سرعتها 39 ميلاً في الساعة أو أكثر)، ومن بين هذه العواصف، من المتوقع أن تتحول من 8 إلى 13 إلى أعاصير (رياح سرعتها 74 ميلاً في الساعة أو أكثر)، بما في ذلك من 4 إلى 7 أعاصير رئيسية (من الفئة 3 أو 4 أو 5؛ برياح سرعتها 111 ميلاً في الساعة أو أكثر)، وفقاً لصحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية.
وفي السابق، كان أكبر عدد من العواصف التي تم التنبؤ بها في توقعات ما قبل الموسم من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي هو "من 14 إلى 23 عاصفة مسماة"، وذلك في عام 2010، وفقاً لإيريكا جرو سيي، المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
ويبلغ عدد العواصف المسماة الفعلية في الموسم الواحد 30 عاصفة، وهو رقم قياسي تم تسجيله في عام 2020، وفي المتوسط، يبلغ عدد العواصف في العام الواحد حوالي 14 عاصفة استوائية، يتحول نصفها إلى أعاصير، وذلك استناداً إلى سجلات الطقس التي تعود إلى الفترة من 1991 إلى 2020.
ويتوقع كبار خبراء الأرصاد الجوية الآخرون أيضاً موسماً نشطاً بشكل غير معتاد. وتوقع فريق التنبؤات بالأعاصير التابع لجامعة ولاية كولورادو، بقيادة فيل كلوتزباخ، حدوث 23 عاصفة مسماة إجمالاً و11 إعصاراً في توقعاته الصادرة في أبريل، وهذا هو أعلى عدد من الأعاصير، التي تم التنبؤ بها على الإطلاق في توقعات شهر أبريل من قبل جامعة ولاية كولورادو منذ أن بدأ الفريق في إصدار التوقعات في عام 1995.
ويبدأ موسم أعاصير المحيط الأطلسي رسمياً في الأول من يونيو، ويستمر حتى 30 نوفمبر، ويحدث معظم نشاط العواصف عادةً من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر، ومن المتوقع أن يكون الموسم نشطاً بشكل غير معتاد بسبب مزيج من مياه المحيط الدافئة بشكل قياسي في المحيط الأطلسي واحتمال حدوث نمط مناخي يسمى "لا نينيا".