من السارق؟.. "حقيبة مسروقة" بمؤتمر في بغداد تثير الجدل

وبعيد تهديد الهيئة بمقاضاة "الميالي"، سارع الأخير إلى كشف ملابسات ما حصل وتوضيح موقفه، وذلك عبر نشر "بيان توضيحي" على "إكس"، الجمعة، قال فيه: "في يوم 6-6-2024 حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم "الهيئة" في فندق الرشيد، وحصل أن فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد أن وضعت فيها بعض الأوراق المهمة".