فيديو: مشاهد مفزعة.. جثث وأشلاء مدنيون فلسطينيون على قارعة الطريق بعد استهداف إسرائيلي

وبحسب ما ذكرته الأمم المتحدة، فإن منطقة رفح هي الأكثر اكتظاظًا حاليًا في قطاع غزة، وتظهر البيانات أن ملاجئ الأمم المتحدة في مدينة رفح وحدها تستضيف أكثر من 15 ألف شخص في كل منها. وأكدت وكالة "أونروا"، أن أعداد النازحين في مدينة رفح تجاوزت 657 ألفًا، يعيش جزء كبير منهم من دون مأوى، ولا يوجد مكان آمن يذهبون إليه.