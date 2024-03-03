فيديو مؤلم من غزة.. تزاحُم السكان لملاحقة المساعدات من فوق أسطح المنازل

وأفادت الوزارة بأن إسرائيل بدأت في تركيز قصفها وعملياتها العسكرية بالتدريج على رفح. علمًا بأن القصف والدمار يتصاعدان ساعة بعد ساعة في منطقتَي خان يونس ودير البلح المكتظتَين بالنازحين، وكان آخرها الاستهداف الإسرائيلي لشاحنة مساعدات في دير البلح، في دليل على أن أركان الحرب في إسرائيل ماضون في استباحة كامل قطاع غزة وتدميره بالكامل، وتحويله إلى أرض قاحلة غير قابلة للحياة.