فاجعة مؤلمة لأنثى تمساح.. شاهد ما فعله طائر بصغيرها

وكان الضيق الذي شعرت به الأم نتيجة هذا الموقف المفجع واضحًا؛ إذ أشار الأمريكي إلى أنها استمرت في إصدار الكثير من الأصوات لدقيقة تقريبًا خلال عودتها إلى الغابة بانفعال.