بينهم مشهور على "تيك توك".. توقيف 4 أشخاص اغتصبوا "فتاة قاصر" في كردستان العراق

وحسب ما نقلته وكالة "شفق نيوز" عن مديرية أسايش أربيل، فقد أمر قاضي التحقيق بالقبض على المتهمين بتهمة خطف بنت قاصر بعمر 16 عاماً واحتجازها في شقة لبضعة أيام والاعتداء عليها واغتصابها.