لأغرب سبب.. بيع وعاء خزف صيني بـ25 مليون دولار

ويصور الوعاء، الذي بلغت قيمته 25.3 مليون دولار في المزاد، طائران من السنونو وشجرة مشمش مزهرة وشجرة صفصاف، ويحتوي على مقتطفات من قصيدة يعتقد أن الإمبراطور وانلي، من سلالة مينغ التي حكمت الصين قبل تشينغ، قد أمر بها.