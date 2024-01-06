اليابان.. العثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال

وحدثت سلسلة من الزلازل الكبيرة في 1 يناير الجاري في منطقة شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا على الساحل الغربي لليابان، وكان أقواها بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر. وأسفرت الزلازل حتى الآن عن مصرع 126 شخصًا وإصابة 516 آخرين، وتدمير أكثر من 365 منزلًا جزئيًّا أو كليًّا.