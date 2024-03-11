لنظام غذائي صحي للطلاب في رمضان.. 6 نصائح أبرزها المياه وبدايتها "تمر"

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من أن عدم الاعتناء بالتغذية الصحية للطالب يظهر عليه أعراضاً سلبية تؤثر في تحصيله العلمي، خاصة في رمضان.
ونصحت "المدينة" باتباع عددٍ من العادات السليمة لنظام غذائي صحي للطلاب خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت في إنفوجراف لها أن شرب كميات كبيرة من المياه على فترات متفرقة في المساء، والبدء بتناول التمر عند الإفطار وتناول الشوربة المحتوية على البروتين أمر ضروري للنظام الغذائي للطالب.
وتابعت، أن تناول المكسرات الطازجة وغير المحمصة وغير المملحة ضروري لاحتوائها على الدهون المفيدة للذاكرة، مع ضرورة تقليل شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية وتجنب مشروبات الطاقة.
ونصحت بالإكثار من تناول المشروبات المغذية، مثل النعناع والزنجبيل والعصائر الطازجة، واحتواء وجبة السحور على المغذيات الرئيسة؛ كالحبوب الكاملة والبروتين والفواكه والخضراوات.