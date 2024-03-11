لنظام غذائي صحي للطلاب في رمضان.. 6 نصائح أبرزها المياه وبدايتها "تمر"

وأوضحت في إنفوجراف لها أن شرب كميات كبيرة من المياه على فترات متفرقة في المساء، والبدء بتناول التمر عند الإفطار وتناول الشوربة المحتوية على البروتين أمر ضروري للنظام الغذائي للطالب.