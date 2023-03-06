"فاجعة قذفت بها الأمواج".. زوج من الحيتان يقتل 17 قرشاً في 120 دقيقة!

وقالت أليسون تاونر من فريق البحث الذي راقب الحيتان: "هذا هو أكبر عدد من أسماك القرش التي قتلت في جلسة واحدة، ربما ستكشف الأمواج مزيداً من السمك الميت في الأيام القادمة.