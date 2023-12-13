"استدرجوهم من حيث لا يعلمون".. شاهد: اشتباكات "الزيتون" العنيفة شرق غزة.. وتعليق فلسطيني

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف آليات وقوات إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون شرق غزة.
ويوثق الفيديو ضراوة المعارك بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون، كما يرصد لقطات لاستهداف ناجح لآليات عسكرية إسرائيلية في أكثر من موقع، وقنص جنود، وزرع عبوات ناسفة، وألغام أرضية، وتفجيرها عن بعد أثناء مرور آليات الاحتلال فوقها.
وعلق الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية على المقطع قائلاً: "اللافت في فيديو كتائب القسام الأخير هو حجم السيطرة الميدانية؛ فخروج المجاهدين بهذا الشكل، واغتنام معدات وأسلحة الجيش الصهيوني، يعكسان حجم الهزيمة الميدانية التي تعرضت لها قوات العدو. والأهم أن هذه المشاهد قادمة من شرق حي الزيتون الذي قال العدو إنه سيطر عليه منذ أسابيع. من المهم الإشارة إلى أن هذا ما تمكنت المقاومة من توثيقه، وما خفي أعظم".
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 115 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 438 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.