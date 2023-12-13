"استدرجوهم من حيث لا يعلمون".. شاهد: اشتباكات "الزيتون" العنيفة شرق غزة.. وتعليق فلسطيني

وعلق الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية على المقطع قائلاً: "اللافت في فيديو كتائب القسام الأخير هو حجم السيطرة الميدانية؛ فخروج المجاهدين بهذا الشكل، واغتنام معدات وأسلحة الجيش الصهيوني، يعكسان حجم الهزيمة الميدانية التي تعرضت لها قوات العدو. والأهم أن هذه المشاهد قادمة من شرق حي الزيتون الذي قال العدو إنه سيطر عليه منذ أسابيع. من المهم الإشارة إلى أن هذا ما تمكنت المقاومة من توثيقه، وما خفي أعظم".