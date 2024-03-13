صاحبة الرسم "القذر" عن رمضان في غزة تستغيث من التهديدات.. شاهد كاريكاتير العار

استنكرت رسامة الكاريكاتور الفرنسية كوكو الثلاثاء، تعرضها لانتقادات عنيفة بحقها وإهانات وتهديدات بالقتل، منذ نشرها يوم الاثنين الماضي في صحيفة "ليبراسيون"، رسما كاريكاتوريا يسخر من المجاعة في غزة.
وحسب وكالة "فرانس برس"، فإن "كوكو" كانت قد نجت من الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس في 2015.
وحسب الوكالة جاء الرسم "المشين" تحت عنوان "رمضان في غزة" وبجانبه تعليق "بداية شهر صيام"، ويظهر رجلا نحيلا "جائعا" من غزة يركض خلف فئران، بينما تضرب امرأة يده قائلة "ليس قبل غروب الشمس"، بينما تظهر يد من جثة تحت الأنقاض.
وفي محاولتها للتنصل من جريمة السخرية من مأساة سكان غزة الذين يتعرضون لحملة تجويع ضمن حرب الإبادة الجماعية، أعلنت الفرنسية "كوكو" الثلاثاء على منصة "أكس" أن الرسم المذكور "يُظهر يأس الفلسطينيين، ويدين المجاعة في غزة" التي تتعرّض لقصف اسرائيلي كثيف، وحيث تخشى الأمم المتحدة حدوث مجاعة واسعة النطاق.
ونشرت "كوكو" بعض رسائل تهديد بالقتل تستهدفها وعائلتها، بالإضافة إلى رسائل معادية للسامية تلقتها منذ نشر الرسم.
برلمانية فرنسية: "تستحقين الكراهية"
وحسب "فرانس برس"، علقت النائبة صوفيا شيكيرو من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) على الرسم قائلة: "لن تحظي بكراهيتنا، لكنك تستحقينها".
ورأت نائبة أخرى في حزب "فرنسا الأبية" هي سارة لوغران في تعليق على المنصة نفسها أن الرسم "قذر ببساطة".