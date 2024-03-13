صاحبة الرسم "القذر" عن رمضان في غزة تستغيث من التهديدات.. شاهد كاريكاتير العار

وفي محاولتها للتنصل من جريمة السخرية من مأساة سكان غزة الذين يتعرضون لحملة تجويع ضمن حرب الإبادة الجماعية، أعلنت الفرنسية "كوكو" الثلاثاء على منصة "أكس" أن الرسم المذكور "يُظهر يأس الفلسطينيين، ويدين المجاعة في غزة" التي تتعرّض لقصف اسرائيلي كثيف، وحيث تخشى الأمم المتحدة حدوث مجاعة واسعة النطاق.