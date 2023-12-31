تحوّل الزفاف إلى مأتم لـ 16 ضحية من عائلة واحدة.. تقرير: 300 حالة وفاة بسبب الصواعق في بنغلاديش كل عام

رصد تقرير للأمم المتحدة القصة المأساوية لعريس في بنغلاديش، تحوّل حفل زفافه إلى مأتم، بعد أن أودت الصواعق بحياة أكثر من 16 شخصاً من أفراد أسرته، ليؤكد التقرير أن الأحوال الجوية القاسية والعواصف الشديدة، تتسبب في نحو 300 حالة وفاة بسبب الصواعق في بنغلاديش كل عام.