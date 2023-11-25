بالصور: في كل أنحاء العالم.. مظاهرات حاشدة دعمًا لغزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية

شهد عدد من العواصم والمدن حول العالم مظاهرات عارمة مؤيدة لفلسطين، وداعية إلى إيقاف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية المتوحشة على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وتجمَّع المتظاهرون في العاصمة البريطانية لندن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي ملوِّحين بالأعلام الفلسطينية تعبيرًا عن دعمهم لسكان غزة، وما يعانونه تحت وطأة الوحشية الإسرائيلية، كما طالبوا بوقف دائم للنار.
وفي برلين (عاصمة ألمانيا) تضامن الآلاف مع الفلسطينيين مُعبّرين عن غضبهم من الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة تحت مرأى ومسمع العالم.
ولم يختلف الحال في فرنسا؛ إذ احتشد الآلاف في العاصمة باريس؛ للتنديد بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين، وحثوا على توفير الحماية الدولية لسكان غزة، كما طالبوا بمحاسبة إسرائيل على تسببها بأزمة إنسانية في غزة.
ونظّم الكروات مسيرة حاشدة، حملوا فيها الأعلام الفلسطينية في العاصمة زغرب مطالبين بمحاسبة تل أبيب على جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.
وتجمَّع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمس الأول الجمعة في مراكز التسوق في المدن الأمريكية الكبرى؛ للمطالبة بوقف التمويل الأمريكي لإسرائيل، ووقف فوري لإطلاق النار في غزة.
أما في العاصمة الفلبينية مانيلا فقد شارك مئات الفلبينيين في مظاهرة مؤيدة لفلسطين، طالبوا فيها بوقف دائم لإطلاق النار، وإدانة الحرب الإسرائيلية الوحشية.
وتدخل الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يومها الثالث، فيما تجري محاولات دبلوماسية بين أطراف عدة لتمديد الهدنة؛ لتشمل المزيد من تبادُل الأسرى بين الجانبين.