بالصور: في كل أنحاء العالم.. مظاهرات حاشدة دعمًا لغزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية

ولم يختلف الحال في فرنسا؛ إذ احتشد الآلاف في العاصمة باريس؛ للتنديد بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين، وحثوا على توفير الحماية الدولية لسكان غزة، كما طالبوا بمحاسبة إسرائيل على تسببها بأزمة إنسانية في غزة.