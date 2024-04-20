"مطار دبي" يدعو المسافرين للوصول قبل 3 ساعات من موعد الرحلة

وأشارت "مطارات دبي"، في السابق، إلى أنه تمّ تحويل 31 رحلة جوية من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم "دبي وورلد سنترال" بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة هذا الأسبوع.