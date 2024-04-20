"مطار دبي" يدعو المسافرين للوصول قبل 3 ساعات من موعد الرحلة

نصح مطارُ دبي الدولي جميعَ المسافرين المغادرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتهم؛ لإتاحة الوقت الكافي لإتمام إجراءات السفر.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وام": فقد حثّ مطار دبي المسافرين على عدم الحضور مبكرًا جدًّا إلى المطار تجنُّبًا لزيادة الازدحام في مبنى المسافرين.
وأشارت "مطارات دبي"، في السابق، إلى أنه تمّ تحويل 31 رحلة جوية من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم "دبي وورلد سنترال" بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة هذا الأسبوع.
ولفتت إلى حصول جميع ضيوف مطار آل مكتوم على الدعم اللازم؛ حيث استمرّوا في استكمال خطط سفرهم.