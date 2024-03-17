تفحم جثث الكثير منهم.. تصادم مروّع يودي بحياة 21 أفغانيًّا

قُتِلَ ما لا يقل عن 21 شخصًا، وأصيب 38 آخرون بجروح، اليوم (الأحد) في جنوب أفغانستان، في حادث تصادم مروع بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية، أدى إلى اشتعال النيران في هذه المركبات؛ بحسب ما أعلنته سلطات ولاية هلمند الإقليمية.
وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند محمد قاسم رياض، أنه في وقت مبكر من الصباح، قُتِل 21 شخصًا في حادث سير بين حافلة وشاحنة صهريج ودراجة نارية على طريق في ولاية هلمند.
وأضاف أن الصهريج كان محملًا بالوقود، وبعد الاصطدام اندلعت النيران في المركبات؛ مما أدى إلى تفحم جثث الكثير من الضحايا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه، بيّن مسؤولو المرور في ولاية هلمند، أن الحافلة المتجهة من هرات إلى كابول اصطدمت بالدراجة النارية أولًا؛ مما أسفر عن مقتل سائق الدراجة والراكب الذي كان معه.
وأضافوا أن سائق الحافلة فَقَد السيطرة على سيارته واصطدم بالشاحنة التي كانت متجهة من قندهار إلى هرات وكانت آتية من الاتجاه المعاكس.
وأشاروا إلى أن ثلاثة أشخاص في الشاحنة قُتِلوا، كما قُتِل 16 آخرون في الحافلة.
وأظهرت صورٌ نشرتها إدارة الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي، سيارات متفحمة وقمرة شاحنة الصهريج ملتوية بسبب النيران. وسرعان ما قامت السلطات بإخلاء الطريق.
ووقع الحادث -الذي لم تُعرف أسبابه بعد- على الطريق الرئيسي الرابط بين هرات في غرب أفغانستان والعاصمة كابول في الوسط.
وغالبًا ما يسقط قتلى على طرقات أفغانستان التي لا تلقى الصيانة المناسبة بسبب تداعيات النزاع في البلاد وفي ظل عدم احترام قوانين السير.