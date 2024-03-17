تفحم جثث الكثير منهم.. تصادم مروّع يودي بحياة 21 أفغانيًّا

قُتِلَ ما لا يقل عن 21 شخصًا، وأصيب 38 آخرون بجروح، اليوم (الأحد) في جنوب أفغانستان، في حادث تصادم مروع بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية، أدى إلى اشتعال النيران في هذه المركبات؛ بحسب ما أعلنته سلطات ولاية هلمند الإقليمية.