في أول تصريح له على التفشي.. الرئيس الصيني يطالب بحماية المواطنين من "كورونا"

طالب الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، المسؤولين باتخاذ خطوات عملية لحماية حياة المواطنين، وذلك في أول تصريح له بشأن فيروس كورونا، منذ أن خففت بكين بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة هذا الشهر.
وقال شي جين بينج: "تواجه السيطرة على الوباء والوقاية منه في الصين وضعاً ومهاماً جديدة، ويجب إطلاق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافاً، وتعزيز خط دفاع المجتمع، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم بشكل فاعل"، بحسب ما ذكرت "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية.
وقدّرت دراسات بأن حوالي مليون شخص، قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقاً لـ"فرانس برس".