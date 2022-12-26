في أول تصريح له على التفشي.. الرئيس الصيني يطالب بحماية المواطنين من "كورونا"

طالب الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، المسؤولين باتخاذ خطوات عملية لحماية حياة المواطنين، وذلك في أول تصريح له بشأن فيروس كورونا، منذ أن خففت بكين بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة هذا الشهر.