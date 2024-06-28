أمل جديد.. الكشف عن أشعة سينية تضيء خلايا سرطان المخ وتدمرها بشكل انتقائي

أما الخطوة الأكثر أهمية فيه هي أنه لا يتم تنشيط المركب MRAP إلا في وجود إنزيم كاتيبسين ب، المعروف اختصارًا بـCatB، الذي يرتفع نشاطه في الخلايا السرطانية، ويلعب دورًا في نمو الورم وتقدمه. وعند تنشيطه ينتج مركب MRAP "توهجًا ساطعًا" قريبًا من الأشعة تحت الحمراء؛ ما يؤدي إلى توليد جذور حرة مدمرة للسرطان.