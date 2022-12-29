صيف أوروبا أشبه بصيف الجزيرة العربية وأعاصير مدارية نشطة وفيضانات وختامها عواصف ثلجية

لوحظ خلال عام 2022 حدوث العديد من التطرفات المناخية الحادة على الصعيد العالمي؛ لا سيما في القارة الأوروبية التي شهدت صيفًا أشبه بصيف الخليج العربي، تُبِع بكتل هوائية قارسة البرودة وثلوج في أواخر الخريف؛ في حين كان موسم الأعاصير نشطًا في القارة الأوروبية والمحيط الأطلسي في العديد من الحالات المدارية التي تسببت في حدوث السيول والفيضانات؛ مناطق سجلت 46 درجة مئوية، ومناطق سجلت -61 درجة مئوية وما هذه إلا بعض التطرفات المناخية التي شهدها العالم خلال العام المنصرم!