صيف أوروبا أشبه بصيف الجزيرة العربية وأعاصير مدارية نشطة وفيضانات وختامها عواصف ثلجية

لوحظ خلال عام 2022 حدوث العديد من التطرفات المناخية الحادة على الصعيد العالمي؛ لا سيما في القارة الأوروبية التي شهدت صيفًا أشبه بصيف الخليج العربي، تُبِع بكتل هوائية قارسة البرودة وثلوج في أواخر الخريف؛ في حين كان موسم الأعاصير نشطًا في القارة الأوروبية والمحيط الأطلسي في العديد من الحالات المدارية التي تسببت في حدوث السيول والفيضانات؛ مناطق سجلت 46 درجة مئوية، ومناطق سجلت -61 درجة مئوية وما هذه إلا بعض التطرفات المناخية التي شهدها العالم خلال العام المنصرم!
وفيما يلي أهم الأحداث الجوية العالمية خلال 2022:
- موجة برد قياسية ضربت أستراليا، سجل مطار هيلستون خلالها درجات حرارة باردة قياسية وصلت إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر، وتعتبر محطة الرصد الجوي في ذات المطار من أول محطات الرصد الجوي في العالم، وخلال الفترة الطويلة من الرصد سجلت أقل حرارة عبر تاريخها الطويل في الرصد يوم 15/ تموز/ 2022.
- موجة حر قياسية في نهاية حزيران على أجزاء من أمريكا الشمالية سجلت خلالها درجات حرارة ثلاثينية في سواحل كندا وألاسكا المطلة على المحيط المتجمد الشمالية.
- موجة حر وُصفت بالاستثنائية والتاريخية ضربت أجزاء واسعة من القارة الأوروبية لعدة أيام من شهر تموز، تسببت في اندلاع الحرائق واستعار النيران التي تُبِعت بحالات قوية من عدم الاستقرار الجوي تسببت في هطول أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد العملاقة مع تشكّل السيول في العديد من المناطق وسجل خلالها درجات حرارة تاريخية أبرزها:
13/ 7/ 2022 البرتغال، سجلت الحرارة الأعلى منذ قرابة 25 عامًا في مدينة بينهاو بواقع 47.0 درجة مئوية، وتكون بذلك الأعلى منذ عام 1995.
14/ 7/ 2022 العاصمة الإسبانية مدريد سجلت حرارة تعادل الرقم القياسي الأول عبر تاريخها بواقع 40.7 درجة مئوية، وقد تم تسجيل الرقم القياسي الأول عام 2021.
17/ 7/ 2022 سجلت جبال البيرينيه الإسبانية 42 درجة مئوية على ارتفاع ما يقرب من 1100 متر فوق سطح البحر، وتعتبر حرارة مذهلة جدًّا لهذا الارتفاع عن سطح البحر، وفي ذات الوقت سجلت منطقة بوردا فيدال في دولة أندورا 38.7 درجة مئوية على ارتفاع 873 مترًا فوق مستوى سطح البحر.
19/ 7/ 2022 سجلت العاصمة لندن درجات حرارة قياسية كانت الأعلى عبر تاريخ السجلات المناخية بواقع 40.3 درجة مئوية، وقد سجلت أيضًا -في نفس الوقت- مدينة كونينغسبي شمال بريطانيا 40.3 درجة مئوية كانت الأعلى على الإطلاق في تاريخ المدينة، وسجلت جيرسي في بريطانيا 37.9 درجة مئوية، وقد سجلت أيضًا نيو ويلز البريطانية 37.1 درجة مئوية لكن هذه المرة يوم 18/ 7/ 2022.
وكانت تأثيرات الموجة الحارة على بريطانيا قاسية وغير اعتيادية؛ حيث حطم 40 موقعًا، درجات الحرارة القياسية الأعلى عبر تاريخ بريطانيا التي كانت بواقع 38.7 درجة مئوية.
مناطق ودول إضافية من القارة الأوروبية تسجل درجات حرارة قياسية، منها:
- إعصار إيان من الدرجة الثالثة ضرب كوبا بقوة، وتَرافَقَ مع أمطار شديدة الغزارة ورياح عاتية يوم 7/ 9/ 2022، وأكمل الإعصار طريقه نحو مياه خليج المكسيك، وتطور للدرجة الرابعة فضرب السواحل الجنوبية لأمريكا بما فيها فلوريدا.
- إعصار نيكول من الدرجة الأولى ضرب السواحل الشرقية لفلوريدا يوم 10/ 11/ 2022.
- الإعصار روسلين من الدرجة الرابعة ضرب السواحل الغربية للمكسيك يوم 23/ 10/ 2022، وتسبب في حدوث مد شديد لأمواج البحر، وحدوث الفيضانات في العديد من المناطق.
- إعصار نامادول من الدرجة الثانية ضرب اليابان وتسبب في فيضانات كارثية يوم 18/ 9/ 2022.
- إعصار أورلين من الفئة الثالثة ضرب سواحل المكسيك يوم 2/ 10/ 2022 تَرافق برياح عاتية وأمطار شديدة الغزارة.
- إعصار جوليا من الدرجة الأولى ضرب أمريكا الوسطى يوم 9/ 10/ 2022، وترافق برياح شديدة وأمطار غزيرة.
- إعصار تالاس ضرب وسط اليابان يوم 24/ 9/ 2022 مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وتسبب في حدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية؛ مما أسفر عن مقتل اثنين وترك عشرات الآلاف من الأسر بدون كهرباء، حسب ما ذكرته وكالة كيودو للأنباء.
- إعصار قمعي عنيف ضرب نيو أورليانز الأمريكية، وألحق أضرارًا كبيرة وتَسبب في مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات، وألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل والمرافق والسيارات.
- موجات قطبية شديدة البرودة غزت القارة الأوروبية نهاية فصل الخريف، وسط درجات حرارة متدنية للغاية وصلت إلى أكثر من 12 درجة مئوية تحت الصفر، وتساقطت الثلوج وتراكمت في العديد من المناطق بما فيها العاصمة لندن بعد صيف حارق.
- سجلت مدينة أويمياكون في روسيا يوم الاثنين 12/ 12/ 2022 أبرد درجة حرارة على وجه الأرض بواقع -61.0 درجة مئوية، وهي الأبرد لمثل هذا الوقت منذ عام 1984، والأبرد على الإطلاق خلال النصف الأول من شهر ديسمبر.
- عاصفة ثلجية شديدة ضربت أمريكا الشمالية -بما فيها كندا- أدت إلى تسجيل درجات حرارة قاربت الـ50 مئوية تحت الصفر، علاوةً عن تساقطات ثلجية كثيقة؛ مما أدى إلى إغلاق المطارات وتعطيل مظاهر الحياة العامة.