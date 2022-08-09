عن عمر ناهز 83 عامًا.. وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين

يُذكر أن المهرجان القومي للسينما، حرص على تكريم الفنانة رجاء حسين في دورته الماضية شهر يونيو الماضي؛ لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية، وأكدت الناقدة ماجدة موريس وقتها، أن تكريم رجاء حسين هو جزء من عودة الحق لقطاع كبير من الممثلين الذين تحكم عليهم طبيعة العمل تأدية أدوار تبدو ثانوية ولكنها في الحقيقة أدوار رئيسية.