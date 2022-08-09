عن عمر ناهز 83 عامًا.. وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين

توفيت اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية الكبيرة رجاء حسين، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بجمهورية مصر العربية، على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفاة الفنانة، وكتب: "الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله".
وولدت رجاء حسين في الأول من فبراير 1937 بمحافظة القليوبية شمالي العاصمة، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما، وقدمت العديد من الأعمال الفنية.
ووفق صحيفة "البيان"، عَمِلت الفنانة الراحلة في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وهي متزوجة من الممثل سيف عبدالرحمن.
وفي وقت سابق، خضعت الفنانة رجاء حسين لعملية جراحية في المعدة بعدما تعرضت لأزمة صحية بسبب ارتفاع إنزيمات الكبد.
يُذكر أن المهرجان القومي للسينما، حرص على تكريم الفنانة رجاء حسين في دورته الماضية شهر يونيو الماضي؛ لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية، وأكدت الناقدة ماجدة موريس وقتها، أن تكريم رجاء حسين هو جزء من عودة الحق لقطاع كبير من الممثلين الذين تحكم عليهم طبيعة العمل تأدية أدوار تبدو ثانوية ولكنها في الحقيقة أدوار رئيسية.
وأشارت إلى أن رجاء حسين قررت ترك السينما مرتين في مسيرتها كانت إحداهما بعد تهميش دورها في فيلم المهاجر ورغبتها في أداء دور معين.
وأضافت أن تكريم السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لها في مارس الماضي؛ كان بمثابة التتويج لمسيرة رجاء حسين والذي تحتفي به الفنانة كثيرًا.