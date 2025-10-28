رحلات الطيران المؤجلة في أمريكا تقترب من 7000 مع استمرار الإغلاق

تفاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة مع تأجيل ما يقرب من 7000 رحلة في جميع أنحاء البلاد أمس الاثنين، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه السابع والعشرين.