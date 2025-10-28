محطات

رحلات الطيران المؤجلة في أمريكا تقترب من 7000 مع استمرار الإغلاق
تفاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة مع تأجيل ما يقرب من 7000 رحلة في جميع أنحاء البلاد أمس الاثنين، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه السابع والعشرين.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى نقص في عدد الموظفين وفرض برامج لتأخير الرحلات الجوية، مما أثر على مطار نيوارك في نيوجيرسي، ومطار أوستن في تكساس، ومطار دالاس فورت وورث الدولي أمس الاثنين.

ويؤثر الإغلاق على ما يقرب من 13000 مراقب جوي و50000 موظف في إدارة أمن النقل, وأجّلت أكثر من 8600 رحلة عن مواعيدها يوم الأحد.

