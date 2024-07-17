وصفه بـ"القشة الأخيرة".. ماسك يقرر نقل مقرات شركاته من كاليفورنيا بسبب "قانون جديد"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، نيته نقل مقرات شركاته "سبيس إكس" و"إكس" (تويتر سابقًا) من ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ بسبب قانون "تحديد الهوية الجنسية".
وأشار ماسك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الأمريكية، إلى أنه قرر نقل مقرات هذه الشركات إلى ولاية تكساس الأمريكية؛ واصفًا القانون بأنه "القشة الأخيرة".
وقال ماسك إنه قرر نقل مقرات الشركات بالكامل إلى "ستار بيز" في تكساس وأوستن في سان فرانسيسكو.
وأردف ماسك: "أوضحت لحاكم كاليفورنيا منذ حوالى عام أن مثل هذا النوع من القوانين سيجبر العائلات والشركات على مغادرة الولاية لحماية أطفالهم".
وكان ماسك قد اتخذ قرارًا بنقل مقر شركته الأخرى "تسلا" من كاليفورنيا إلى أوستن بتكساس في عام 2021، وأشار أيضًا إلى أنه نقل مقر إقامته الشخصي من كاليفورنيا إلى تكساس؛ حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي بالولاية.