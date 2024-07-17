وصفه بـ"القشة الأخيرة".. ماسك يقرر نقل مقرات شركاته من كاليفورنيا بسبب "قانون جديد"

وكان ماسك قد اتخذ قرارًا بنقل مقر شركته الأخرى "تسلا" من كاليفورنيا إلى أوستن بتكساس في عام 2021، وأشار أيضًا إلى أنه نقل مقر إقامته الشخصي من كاليفورنيا إلى تكساس؛ حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي بالولاية.