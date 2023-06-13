استعدوا لدفنها بعد وفاتها فوجدوها حية.. عجوز إكوادورية تثير الريبة.. وهذه الحالات سبقتها في العودة للحياة

استعد الأبناء لدفن والدتهم العجوز البالغة من العمر 76 عامًا؛ وذلك بعد أن توفيت في المستشفى إثر توقُّف قلبها وجهازها التنفسي، وإعلان الطبيب المعالج وفاتها، إلا أن ما حدث بعد ذلك أثار حالة من الهلع والريبة والغرابة.. فبعد 5 ساعات فقط من إعلان وفاة بيلا مونتويا، وبعد أن وضعها أبناؤها في التابوت استعدادًا لدفنها، فوجئ الجميع بأصوات تصدر من داخل التابوت، وعندما همَّ الأبناء بفتح التابوت وجدوا والدتهم العجوز حية تُرزق، وبدأت "بيلا" تلهث بحثًا عن الهواء، وتضرب بيدها للخروج من سجنها الخشبي؛ ما أثار ذهول الحاضرين، وأشعل منصات التواصل الاجتماعي عجبًا.