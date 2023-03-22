حتى لا تستفحل وتعصف بالعالم.. الأمم المتحدة: التزموا بهذه الحلول قبل "انفجار قنبلة المناخ"

صدر التقرير يوم الاثنين، بعد اجتماع للهيئة استمر أسبوعًا في إنترلاكن السويسرية، ولفت إلى أن درجات الحرارة ارتفعت بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري، مثل النفط والغاز.