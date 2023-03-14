تقرير: تغير طريقة مشي الإنسان ينذر بهذا المرض

أشار تقرير أن التغيرات في طريقة المشي تشير للإصابة بمرض في الكبد، الذي يمكن أن يؤثر على العديد من وظائف الجسم.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن التغييرات في طريقة المشي تنذر بالإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.
وعادة ما يصاحب هذه الأعراض في طريقة المشي ابتعاد القدمين عن بعضهما بشكل كبير، مما يتسبب بحالة من عدم التوازن، ويستمر عدم التوازن حتى في حال الوقوف.
وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، يوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لوقف تطور هذا المرض، بالإضافة إلى ذلك، اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والسكر والملح، كما يوصى بتناول المزيد من الألياف والخضروات والفواكه.