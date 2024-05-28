بعد حادثتَيْ "السنغافورية" و"القطرية".. هذه أكثر 10 مسارات اضطرابًا بالمطبات الجوية في العالم خلال 2023

وفي الفترة من عام 2009 إلى عام 2018 وجد المجلس الأمريكي أن الاضطرابات الجوية سببت أكثر من ثلث حوادث الطيران التي تم الإبلاغ عنها، وأدى معظمها إلى وقوع إصابة خطيرة، واحدة أو أكثر، ولكن دون إلحاق أضرار بالطائرات.