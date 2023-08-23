قد يكلف الإنسان حياته.. عميلة "إف بي آي" تكشف أكبر خطأ نرتكبه في الفنادق

كشفت عميلة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، عن "الخطأ الكبير" الذي يرتكبه العديد من الأشخاص عند الإقامة في الفنادق.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن المحللة الجنائية السابقة في "إف بي آي"، كانديس ديلونغ، قولها: أكبر خطأ يرتكبه الناس خلال إقامتهم في الفنادق، هو فتح باب غرفتهم بسرعة ودون معرفة من خلفه.
يجب دائمًا التأكد والتحقق من الشخص الموجود خلف الباب؛ حتى لو كنت تتوقع شخصًا معينًا.
إذا طلبتَ خدمة الغرف وسمعت طرقًا على الباب؛ لا تفتح متسرعًا ومعتقدًا أن الأمر يتعلق بخدمة الغرف؛ دائمًا اسأل أولًا "من هناك؟".
وقد أمضت ديلونغ 5 عقود في المجالات الجنائية وعلم النفس، وقالت إن معظم عمليات الاقتحام في الفنادق أو المنازل تكون انتهازية؛ حيث يقوم المجرمون بفحص الأبواب المفتوحة، ويستغلون الفرصة للاقتحام.
وأشارت إلى أن "هناك دائمًا طرقًا لحماية نفسك، والأقفال هي أفضل حل"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".