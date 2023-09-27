فيديو لإثبات حُسن النية.. هذا ما فعله رئيس شركة منظفات وصدم الجميع

وقال خلال المقطع القصير الذي انتشر على نطاق واسع: "لا توجد مواد ضارة، طعمها من دهن البقر والغنم والحليب، ليس هناك أي آثار جانبية، عندما تدخل جسمك، فسوف تكسر الدهون في الجسم".