"لا أستطيع حتى رؤيتك".. السخرية من طول "ميلوني" تغرم صحفية إيطالية 5 آلاف يورو

واعترضت ميلوني، التي كان حزبها إخوة إيطاليا اليميني المتطرف في المعارضة في ذلك الوقت، حين نشرت الصحفية صورة ساخرة تضعها مع الزعيم الفاشي الراحل بينيتو موسوليني في الخلفية.