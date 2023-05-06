إحداها عربية.. 7 دول "غير مدعوّة" في حفل تتويج تشارلز الثالث

عند وصول الملك إلى الدير سيتربّع على كرسي سانت إدوارد، وسيؤدي اليمين ليحكم بالعدل ويدعم كنيسة إنجلترا، التي هو رئيسها الفخري، قبل الجزء الأكثر قداسة من المراسم عندما يمسح رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بالزيت المقدس على يديه ورأسه وصدره بالزيت المقدس، الذي تم تكريسه في القدس.