ليست الواقعةَ الأولى معها.. طرد ممرضة أمريكية بسبب وصفها حرب "إسرائيل" في غزة بأنها "إبادة جماعية"

وقال "ريتي" في بيان: تم تحذير "حيسن" جبر في ديسمبر، بعد حادثة سابقة، من عدم طرح آرائها حول هذه القضية المثيرة للخلاف والمشحونة في مكان العمل. لقد اختارت عكس ذلك في حفل تكريم الموظفين الأخير الذي حضره زملاؤها على نطاق واسع، والذين شعر بعضهم بالاستياء بعد تعليقاتها. ونتيجة لذلك، لم تعد "حيسن" موظفة في جامعة نيويورك لانغون.