أمريكا.. تكساس تُقِر قانونًا يمنع الأطفال من استخدام المواقع الإلكترونية دون موافقة الوالدين

وفي الجانب الآخر، اعترضت شركات التكنولوجيا -بما في ذلك شركتا ميتا وجوجل- على القانون؛ معتبرين أنه يُعيق التطور التكنولوجي، وقد يؤثر على الطلاب الذين يدرسون عن بُعد؛ حيث لن يتمكنوا من متابعة عملياتهم الدراسية في غياب الوالدين.