آمال الحياة تنتعش.. محيطات من المياه الجوفية في أعماق هذا الكوكب

وفي حين يُعتقد أن بعض المياه فُقدت في الفضاء، فقد أشارت الأبحاث الأخيرة إلى أن هذه ليست القصة الكاملة، وأن المياه يمكن أن تكون قد اندمجت في المعادن، أو دفنت كجليد، أو حتى توجد في شكل سائل في أعماق قشرة الكوكب؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.