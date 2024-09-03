قاضٍ أمريكي: لا يمكن إجبار مواقع التواصل على منع المراهقين من رؤية "المحتوى الضار"

يُعد قانون تكساس، الذي تم إقراره في الأصل العام الماضي، واحدًا من العديد من القوانين في جميع أنحاء البلاد التي تحاول تغيير كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين القصر.