أعشاب طبية وتركيبات عمرها 15 ألف سنة.. اكتشاف مذهل بمغارة في المغرب

وفيما يخص اكتشاف مغارة الحمام بتافوغالت، فإن وجود هذه النبتة المتمثل في ثمارها المتفحمة يُعتبر أقدم دليل على الاستعمال "الطبي" للأعشاب، وهذا لا يمنع أيضًا استعمالها في طقوس معينة لها ارتباط بالدفن؛ ما يدل على أن المجموعات البشرية آنذاك كانت لها معرفة دقيقة باستعمالات النباتات بشكل سابق بكثير عن العصر الحجري الحديث بأكثر من 8 آلاف سنة.