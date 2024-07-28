بين "قبائل الأرجنتين" و"طلبة جامعة واشنطن".. دراسات تكشف تأثير القمر على صحة البشر

ووجد الباحثون أنه في الليالي التي تسبق اكتمال القمر ذهب أفراد قبائل توبا/ قوم في الأرجنتين إلى النوم متأخرين 40 دقيقة في المتوسط، كما أنهم ناموا لمدة أقل بشكل عام. لكن ما لم يتوقعه الباحثون أن ذات الأمر تكرر لدى العديد من الطلاب الجامعيين في سياتل، وهي مدينة كبيرة يحجب الضوء الاصطناعي فيها ضوء القمر، وغالبًا ما لا يكون لدى الطلاب هناك أي فكرة عن موعد اكتمال القمر.