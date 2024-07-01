قصة فتاة أشعلت نيران الكراهية والعنف بين السوريين والأتراك.. ماذا حدث؟

ولم تتوقف الأحداث وأعمال العنف بين الطرفين عند هذا الحد؛ إذ انتقلت حالة الاحتقان من تركيا إلى سوريا في تطور جديد؛ فقد تجمَّع مواطنون سوريون أمام النقطة التركية في مدينة الأتارب وبلدة الابزمو بريف حلب الغربي تنديدًا بما وصفوه "الممارسات العنصرية التركية" بحق السوريين في تركيا، والانتهاكات التي تُرتكب بحقهم دون حماية قانونية.