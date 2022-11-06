بعد طرد "ماسك" نصف الموظفين.. مؤسس "تويتر" يخرج عن صمته

وقال جاك دورسي: "أدرك أن كثيرين بينكم غاضبون مني. أتحمل المسؤولية أمام كل الذين باتوا في هذا الموقف، لقد جعلت هذه الشركة تكبر بسرعة، أعتذر عن ذلك".