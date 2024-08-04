كم ثروته؟.. "ماسك" الأغنى عالمياً وأرجوحة المال تتلاعب بمقاعد "قائمة الكبار"!

إذ تراجع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ؛ مركزاً، ليصبح الرابع على القائمة بثروة قيمتها 171.2 مليار دولار، فيما صعد المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت؛ ثلاثة مراكز، وكان هو أكبر الرابحين على القائمة، إلى المركز السابع، بثروة تصل إلى 134.6 مليار دولار.