الصين تُصدر إنذارًا أصفر لمواجهة العواصف الثلجية وموجة البرد

وأوضح المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، أن العواصف الثلجية ستضرب أجزاء من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ؛ وذلك بدءًا من اليوم وحتى صباح الغد، كما ستشهد أجزاء من لياونينغ تساقطًا للثلوج خلال الفترة المذكورة، يتراوح ما بين 20- 25 ملم، متوقعًا سقوط أمطار على بعض المناطق في مقاطعات قويتشو وهونان وهوبي وأنهوي تصل إلى 280 ملليمترًا من الأمطار في الـ24 ساعة المقبلة.