"آيفون" حقيقي وبكامل وظائفه.. شاب بريطاني يصنع أكبر هاتف ذكي عرفته البشرية

سجل صانع المحتوى التقني البريطاني، أرون روبيش مايني، المعروف على "يوتيوب" باسم "Mrwhosetheboss"، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، بإنشاء أكبر نموذج لهاتف ذكي في العالم، من نوع "iPhone 15 Pro Max"، حيث بلغ ارتفاعه 6.74 قدما (أكثر من مترين)، فيما قدرت تكلفته بنحو 65 ألف دولار أمريكي.