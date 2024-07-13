"أرض محتملة للحياة" اكتشاف جديد لـ"ناسا" يُثير الحيرة والتساؤلات

حتى تلسكوب جيمس ويب، الذي تصفه "ناسا" بأنه أقوى تلسكوب حتى الآن، بحساسيته غير المسبوقة، سيواجه صعوبة في رؤيته، لكنهم يأملون أن يسمح له المزيد من العمل بالتقاط الإشارة التي قد تدل على وجود ثاني أكسيد الكربون؛ ما قد يشير إلى أنه صالح للسكن.