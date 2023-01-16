حول العالم في صورة: "اجتماع بيشوا".. أكبر تجمع ديني في بنجلاديش.. وهنا قصته

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد عدداً كبيراً من الناس يتسلقون القطارات المزدحمة للعودة إلى مدنهم من حيث أتوا، وذلك بعد حضور "اجتماع بيشوا"، الذي يعتبر واحداً من التجمعات الدينية الكبرى، على ضفاف نهور توراج في مدينة تونجي في ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش.. فما قصة ذلك الاجتماع؟