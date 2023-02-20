اليوم.. عملاق التجارة الإلكترونية يغلق "أمازون سمايل" بعد ١٠ سنوات

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: "بعد ما يقرب من عقد من الزمان لم يتطور البرنامج لإحداث التأثير الذي كنا نأمله في الأصل، ومع وجود العديد من المنظمات المؤهلة -أكثر من مليون على مستوى العالم- غالبًا ما كانت قدرتنا على عمل تأثير ضعيفة للغاية".