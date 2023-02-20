اليوم.. عملاق التجارة الإلكترونية يغلق "أمازون سمايل" بعد ١٠ سنوات

تُوقِف نهاية اليوم الاثنين شركةُ أمازون عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية، برنامج التبرعات الخيرية الخاص بها "أمازون سمايل".
وأشارت أمازون إلى أن البرنامج خصص نسبة من مشتريات المتسوقين للجمعيات الخيرية المؤهلة؛ حيث تبرع بأكثر من 377 مليون دولار على مستوى العالم منذ إنشائه في عام 2013.
وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: "بعد ما يقرب من عقد من الزمان لم يتطور البرنامج لإحداث التأثير الذي كنا نأمله في الأصل، ومع وجود العديد من المنظمات المؤهلة -أكثر من مليون على مستوى العالم- غالبًا ما كانت قدرتنا على عمل تأثير ضعيفة للغاية".
وأوضحت أنها ستواصل الاستثمار في المجالات التي يمكنها فيها عمل تغيير ذي مغزى، ومساعدة المجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية، وبناء مساكن ميسورة التكلفة، وتوفير الوصول إلى تعليم علوم الكمبيوتر للطلاب في المجتمعات المحرومة.