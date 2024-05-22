تساقطت من الأشجار "مثل التفاح".. العثور على 83 قردًا نافقًا في المكسيك

ومع هطول أمطار أقل من المتوسط في جميع أنحاء المكسيك هذا العام، جفت بحيرات وسدود، ونضبت بعض إمدادات المياه، واضطرت السلطات إلى نقل المياه بالشاحنات للعديد من المؤسسات مثل المستشفيات، وحتى فِرَق مكافحة الحرائق.